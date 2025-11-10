Россия и США
10 ноября, 07:38

Школьников и студентов в России предложили обучать цифровой самообороне

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / smile23

В систему образования следует внедрить курс по развитию критического мышления и правовой грамотности для молодёжи. С соответствующей инициативой обратился к председателю правительства Михаилу Мишустину заслуженный юрист РФ Иван Соловьёв, слова которого приводит RT.

По словам юриста, вербовщики, маскируясь под представителей госорганов с помощью поддельных удостоверений и дипфейков, манипулируют подростками. Под предлогом помощи в «спецоперации» их могут склонить к совершению тяжких преступлений, включая диверсии.

«Цель мошенников — убедить подростка, что он помогает правоохранительным органам своей страны, участвуя в некой специальной операции по поимке преступников», — пояснил он.

В качестве решения Соловьёв предложил комплексный образовательный курс. Предмет «Личная безопасность» должен стать обязательной дисциплиной, которая на постоянной основе будет учить подростков распознавать уловки мошенников и безопасно взаимодействовать с цифровой средой.

Ранее Life.ru рассказывал, как в Московской области задержали подростка, который поджёг полицейский автомобиль, действуя по указаниям мошенников. В результате происшествия никто не пострадал.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

