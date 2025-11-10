Страны ЕС захотели дать решительный ответ Трампу из-за обвинений в климате

Европейские переговорщики обвинили президента США Дональда Трампа в ослаблении позиций Европейского союза в климатических переговорах и потребовали от Брюсселя ответных шагов. Об этом сообщило издание Politico со ссылкой на источники в ЕС.

«Американцы больше не способны отражать нападки на переговорную позицию богатых стран, что ставит блок в неудобное положение… В Белене абсолютно необходимо дать решительный ответ Трампу», — говорится в материале.

Действия Дональда Трампа вызывают обеспокоенность среди европейских делегаций, участвующих в международных переговорах по климату. Вашингтон больше не оказывает прежней поддержки странам ЕС, из-за чего их позиции становятся уязвимыми на фоне растущего давления со стороны развивающихся государств. В Брюсселе уже обсуждают возможные меры для защиты интересов блока на грядущей конференции ООН по изменению климата в Белене.

Ранее Дональд Трамп с трибуны Генассамблеи ООН резко раскритиковал концепцию зелёной энергетики, назвав её «мошеннической схемой». Американский лидер заявил, что политика перехода на возобновляемые источники энергии наносит ущерб экономике и безопасности европейских стран. Трамп также поставил под сомнение саму идею углеродного следа, назвав её вымыслом, созданным людьми с дурными намерениями, и охарактеризовал заявления об изменении климата как «величайшую ложь всех времён».