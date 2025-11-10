Поддержка Украины под угрозой из-за расследования диверсии на «Северных потоках»

Расследование взрывов на газопроводах «Северный поток» способно серьёзно осложнить отношения между Германией и Украиной. К такому выводу пришло американское издание Wall Street Journal, ссылаясь на свои источники.

Публикация указывает, что следственные действия и последующие судебные слушания по делу о самой известной диверсии в современной истории могут спровоцировать снижение немецкой и общеевропейской поддержки Киева. Издание поясняет, что немецкие детективы считают Украину ответственной за организацию подрывов, а любое развитие этого дела будет продолжать ухудшать двусторонние отношения.

Отмечается, что политическое давление на канцлера Германии Фридриха Мерца на этом фоне усиливается, хотя его приближённые уверены в возможности справиться с внутренними последствиями скандала. При этом в материале подчёркивается, что немецкая общественность уже привыкла к мысли о причастности Киева к диверсии.

Напомним, что взрывы на газопроводах «Северный поток-1» и «Северный поток-2» произошли 26 сентября 2022 года. Представители Германии, Дании и Швеции не исключили целенаправленного подрыва. Оператор Nord Stream AG тогда заявил о беспрецедентных повреждениях, сроки восстановления которых оценить невозможно.

Ранее Кассационный суд Италии отменил решение о выдаче Сергея Кузнецова Германии по делу о подрыве «Северных потоков». Защита настаивает на его освобождении, так как Кузнецов находится под стражей с 21 августа. В настоящее время обвиняемый голодает и находится в критическом состоянии. Украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец считает, что условия его содержания в итальянской тюрьме нарушают права человека и Европейскую конвенцию.