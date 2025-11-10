Эксперимент по сборке чипов «Байкал‑М» завершён

Эксперимент по корпусированию процессоров «Байкал‑М» на мощностях GS Nanotech в Калининградской области завершён из‑за дефицита полупроводниковых кристаллов. Об этом «Коммерсанту» сообщил генеральный директор «Байкал Электроникс» Андрей Евдокимов.

«Трёхлетний эксперимент на мощностях предприятия GS Nanotech показал положительные результаты, но его развитие невозможно из‑за дефицита кристаллов на рынке», — отметил Евдокимов.

На заключительном этапе сборки процессора полупроводниковые кристаллы помещают в защитный корпус, что требует высокой точности. Генеральный директор GS Nanotech Сергей Пластинин сообщил, что на этапе завершения эксперимента удалось получить 74–85% пригодной продукции. Для достижения показателя в 98% требуется значительно больше кристаллов, а для серийного производства необходимо выпускать не менее 1 тыс. микросхем в месяц, тогда как во время эксперимента производились лишь десятки штук.

Процессор «Байкал‑М» — отечественный восьмиядерный чип с частотой до 1,5 ГГц и энергопотреблением менее 35 Вт. Он предназначен для систем с повышенными требованиями к безопасности и может использоваться в офисных компьютерах, банкоматах, системах хранения данных, мини‑серверах и промышленных устройствах.

