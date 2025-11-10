Диана Логинова и Александр Орлов вновь оказались в полиции Петербурга

Санкт-Петербургские правоохранители вновь задержали уличную исполнительницу Диану Логинову и её коллегу Александра Орлова. Об этом сообщил источник в оперативных службах.

«Сегодня обоих доставили в полицию Адмиралтейского района, откуда Логинову и Орлова доставят в суд для назначения наказания по статье 20.2.2 КоАП Российской Федерации, дополнительный эпизод», — сказал собеседник РИА «Новости».

Как утверждает собеседник издания, полиция намерена обратиться в суд с ходатайством о повторном административном аресте Логиновой и Орловой.

В отношении певицы Дианы Логиновой ранее был составлен административный протокол за организацию несогласованного мероприятия. Певицу арестовали на 13 суток за проведение несанкционированной акции. Впоследствии ей назначили дополнительное наказание за нецензурную брань в песне, квалифицированную как мелкое хулиганство. Важно, что эти сроки ареста не складываются.