Создание российской военно-морской базы в Судане приостановлено

В Порт-Судане на востоке Судана строительство российской военно-морской базы временно приостановлено из-за текущего военного конфликта. Об этом РИА «Новости» сообщил посол РФ в республике Андрей Черновол.

«С учётом нынешнего военного конфликта движение по этому вопросу пока приостановлено», — пояснил дипломат.

Переговоры о создании базы завершились ещё в 2020 году подписанием межгосударственного соглашения, согласно которому Судан согласился разместить на своей территории пункт материально-технического обеспечения ВМФ России. В документе также прописаны механизмы двусторонних консультаций и временного применения до завершения всех необходимых ратификационных процедур. Однако из-за обострения ситуации в регионе продвижение по вопросу строительства базы временно остановлено.

Ранее сообщалось, что в период нарушений воздушного пространства Дании к её морской границе подошёл большой десантный корабль ВМФ России «Александр Шабалин». Судно находилось недалеко от острова Лангеланн, при этом его идентификационное оборудование было отключено, что не позволило публично отслеживать маршрут. Целью манёвра могло быть отвлечение внимания и распыление оборонных ресурсов Дании.