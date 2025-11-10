Считавшаяся погибшей жительница Суджи рассказала, как пережила атаку ВСУ

Жительница Суджи Светлана, числившаяся погибшей после удара вражеского дрона по автомобилю, выжила и сама нашла автора, описавшего этот инцидент в своей книге. Подробности трагедии и чудесного спасения приводит RT со слов самой женщины.

Последствия атаки. Видео © RT

По её словам, в тот день в машине находились она, её муж и их семилетняя дочь. Мужчина погиб на месте от прямого попадания, а Светлана, вся в осколках и ожогах, сумела выбраться через окно.

«Я сначала орала от жуткой боли, а потом, когда боль отступила, увидела, что муж погиб, а ребёнок, девочка семи лет, начала двигаться на заднем сиденье», — рассказала женщина.

Несмотря на шок и травмы, мать вытащила из горящего авто раненую дочь, которая, как выяснилось позже, получила внутренние порезы. Девочка сама помогала ей, и вместе они дошли до ближайшего дома.

Спасение назвали чудом и врачи в Москве, где мать и дочь проходили лечение. Однако психологическая травма у ребёнка осталась — малышке до сих пор снятся кошмары о том дне.

Ранее Life.ru рассказывал, что из Суджи было вывезено около 300 тел мирных жителей, убитых боевиками ВСУ во время украинского вторжения в Курскую область. 112 из них были казнены с особой жестокостью.