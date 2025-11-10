«Дом.РФ» готовится к IPO в ноябре 2025 года
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Stanley Kalvan
Компания «Дом.РФ» планирует листинг своих акций и начало торгов на Московской бирже уже в ноябре 2025 года. Об этом сообщили в пресс-службе организации.
«Компания планирует получение листинга акций и начало торгов на Московской бирже в ноябре 2025 года. Ожидается, что акции будут включены в котировальный список первого уровня Московской биржи», — говорится в сообщении.
В сообщении уточняется, что все средства от размещения будут направлены на реализацию стратегии дальнейшего роста и развития бизнеса. Количество акций, доступных в рамках IPO, будет определено по итогам сбора книги заявок. Размещение предполагает открытую подписку на акции и будет доступно российским квалифицированным и неквалифицированным инвесторам, а также институциональным участникам. Компания также взяла на себя обязательство ограничить отчуждение акций в течение 180 дней после размещения.
IPO (Initial Public Offering) — первое публичное размещение акций компании на бирже. Компания становится публичной, чтобы привлечь деньги инвесторов для развития бизнеса.
