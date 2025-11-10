Певица пережила клиническую смерть и рассказала, каким увидела ад

Мексиканская певица Пати Муньос перенесла состояние клинической смерти в процессе пластической операции и столкнулась с пугающим потусторонним видением, напомнившим ад. Об этом сообщает Daily Mirror.

При выходе из наркоза у 57-летней артистки остановилось сердце. Знаменитость призналась, что ей довелось увидеть нечто ужасающее: всё вокруг было в грязи, а из земли торчали человеческие головы, которые непрестанно плакали, создавая сцену, достойную фильма ужасов.

По словам Пати Муньос, реанимационной команде пришлось приложить невероятные усилия, чтобы стабилизировать её состояние после непредвиденных осложнений, случившихся во время косметической операции по увеличению груди шесть лет назад. В период восстановления лечащие врачи вынесли артистке строгий вердикт, потребовав немедленного и значительного сокращения ежедневного потребления табака. Пережитая драма заставила певицу прислушаться к медицинским предписаниям и полностью отказаться от зависимости, которой она была предана много лет.

