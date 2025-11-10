Пакистанская разведка пыталась вывезти из России технологии С-400

Российские спецслужбы предотвратили попытку незаконного вывоза за рубеж документации по оборонным технологиям. Как сообщает The Economic Times со ссылкой на информированные источники, контрабанда была проведена в интересах Пакистана.

Издание уточняет, что в Санкт-Петербурге в рамках контрразведывательных мероприятий был задержан гражданин РФ, который пытался организовать контрабанду технической документации по системам противовоздушной обороны и модификациям вертолёта Ми-8. По данным источников, задержанный осуществлял деятельность в интересах Межведомственной разведки Пакистана (ISI). Отмечается, что эта операция стала продолжением предыдущих попыток пакистанской разведки получить доступ к российским военным технологиям, включая системы С-400, которые активно используются Военно-воздушными силами Индии.

Публикация связывает раскрытие шпионской сети с недавней индийской операцией «Синдур», где российские зенитные ракетные системы С-400 сыграли решающую роль. При этом добавляется, что индийская сторона планирует дополнительно инвестировать более 1 миллиарда долларов в закупку российских ракет для этих комплексов.

Ранее ФСБ объявила о предотвращении незаконного экспорта за рубеж двигателей двойного назначения, которые планировалось использовать для нужд оборонного ведомства одной из стран. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье о незаконном вывозе продукции, подпадающей под экспортный контроль.