В России стремительно растёт популярность фудшеринга

Система фудшеринга, или продуктосбережения, набирает обороты в России. Ранее инициативой занимались в основном волонтёры и некоммерческие организации, но теперь к процессу подключились крупные ритейлеры. Об этом пишет «Коммерсантъ».

По данным профильных организаций, ежегодно в стране на свалки отправляется около 18 млн тонн продуктов, что эквивалентно годовой пище 30 млн человек и может обойтись экономике почти в 4 трлн рублей только в 2025 году. Помимо экономического ущерба, выброшенные продукты выделяют метан и углекислый газ, усиливая парниковый эффект.

Компании начали активно внедрять систему в свои процессы. Продукты с истекающим сроком годности отбираются сотрудниками магазинов, после чего волонтёры доставляют их благополучателям — в основном овощи, фрукты, хлебобулочные и бакалейные изделия.

Однако развитие фудшеринга сдерживается налоговым законодательством. В частности, компании обязаны уплатить НДС до 20% от стоимости передаваемой продукции, что делает переработку или утилизацию более выгодной с финансовой точки зрения. Также в статье уточняется, что соответствующий законопроект об отмене налога пока не принят. Кроме того, для эффективной работы системы нужны региональные банки еды, квалифицированные кадры и инвестиции в перестройку внутренних процессов учёта и обучения персонала.

