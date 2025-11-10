WSJ: Паспорт обвиняемого в подрыве «Северных потоков» отследили детективы ФРГ

Немецкая полиция установила «тихую тревогу» на паспорт гражданина Украины Сергея Кузнецова, подозреваемого в подрыве «Северных потоков». Сигнал сработал при пересечении границы ЕС, после чего следователи отследили его маршрут до Италии, где он был задержан. Об этом сообщило издание Wall Street Journal.

«Немецкая полиция установила на его паспорт так называемую «тихую тревогу», которая должна была сработать при пересечении границы ЕС», — говорится в материале.

Для установления местонахождения подозреваемого немецкие детективы обратились к «дружественной стране» за пределами ЕС, где Кузнецов часто ездил по делам. Там пограничная полиция сопоставила данные и предоставила следователям копию его паспорта с настоящим именем и датой рождения. После срабатывания тревоги 13 августа при пересечении границы Украины с Польшей следователи проследили его путь через Чехию и Италию, используя данные об оплате проезда и бронировании отелей его жены на онлайн-платформах.

Ранее сообщалось, что в рамках расследования взрывов на газопроводах «Северный поток» немецкие правоохранительные органы задержали троих сотрудников украинских спецподразделений и четырёх специалистов-глубоководников. Следователи отслеживали компании по прокату судов, телефоны и номерные знаки, что позволило подготовить основания для выдачи ордеров на арест подозреваемых. Диверсия на трубопроводах была направлена на подрыв финансовых поступлений России от экспорта углеводородов и нарушение её экономического взаимодействия с Германией.