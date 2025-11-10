В рамках уголовного дела о подрывах газопроводов «Северный поток» германские правоохранительные органы задержали трёх сотрудников украинских спецподразделений и четырёх специалистов-глубоководников. Об этом сообщила газета Wall Street Journal со ссылкой на осведомлённые источники.

Отслеживая компании по прокату судов, телефоны и номерные знаки, потсдамская группа подготовила почву для выдачи немецкими властями ордеров на арест трёх военнослужащих Незалежной и четырёх водолазов. По сведениям осведомлённых лиц, диверсия на трубопроводах преследовала цель подорвать финансовые поступления России от экспорта углеводородов и нарушить её экономическое взаимодействие с Германией.

В ходе оперативных мероприятий сыщикам удалось установить личность одного из водолазов по фотографии, зафиксированной германской радиолокационной станцией. Впоследствии они проанализировали его аккаунты в социальных сетях и на профессиональных интернет-ресурсах, где выявили связи с другими лицами, подозреваемыми в причастности к инциденту.

Разрушительные взрывы на российских экспортных газопроводах «Северный поток-1» и «Северный поток-2» были зафиксированы 26 сентября 2022 года. Восстановительные работы оцениваются в сумму около 633 миллионов евро. Владимир Путин заявил о причастности спецслужб Соединённых Штатов к организации подрыва газопроводов. Российский лидер также высказал мнение, что в странах Европейского союза осведомлены о реальных обстоятельствах произошедшего, но предпочитают умалчивать эту информацию.