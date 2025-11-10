О юных «Героях тыла», чьими руками ковалась великая Победа, узнали более 665 тысяч россиян

Новый медиапроект о юных «Героях тыла» посвящён детям и подросткам, которые во время Великой Отечественной войны по 12 часов в день трудились на заводах и фабриках для нужд фронта. Об этом сообщает Kp.ru.

Шесть пронзительных роликов, снятых уроженцами городов-героев труда, уже набрали более 655 тысяч просмотров. Зрители узнали о 12-летнем рыбаке, выловившем 5 тонн рыбы; о сёстрах, перевыполнявших нормы по добыче золота на 300%; о 15-летней девочке, собиравшей снаряды, и о других подростках, чей вклад в Победу невозможно переоценить.

«С первого же ролика в соцсетях мы стали получать ободряющие комментарии зрителей — они просили «побольше таких историй», — сказала куратор проекта Александра Абдулкеримова.

Ранее Минобороны РФ запустило проект, посвящённый подвигам казаков в годы Великой отечественной войны. Он получил сильное название «И не померкнет никогда казачья боевая слава». В основу легли журналы боевых действий и сводки с фронта.