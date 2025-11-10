Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
10 ноября, 08:49

Курабек Караев стал 17-м Героем России из Дагестана

Обложка © dagpravda

Обложка © dagpravda

В Дагестане появился еще один Герой России. Об этом сообщил глава региона Сергей Меликов. Звание получил уроженец республики Курабек Караев — он стал уже 17-м дагестанцем, удостоенным этой награды за время спецоперации.

Караев — кадровый офицер, служит в армии с 2011 года. В зоне СВО он досрочно получил звания подполковника и затем полковника, многократно проявлял мужество и был награжден, включая два ордена Мужества.

Путин: Герои СВО доказывают единство народа, когда идут в бой за Россию
Путин: Герои СВО доказывают единство народа, когда идут в бой за Россию

Меликов поблагодарил родителей офицера и отметил, что республика гордится его заслугами.

Больше новостей о специальной военной операции — читайте в разделе «СВО» на Life.ru.

Новости СВО. ВС РФ сорвали план Сырского по спасению Покровска, форсировали Янчур и взяли Рыбное, США бросили Украину без оружия, 10 ноября
Новости СВО. ВС РФ сорвали план Сырского по спасению Покровска, форсировали Янчур и взяли Рыбное, США бросили Украину без оружия, 10 ноября
BannerImage
Марина Фещенко
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Политика
  • Дагестан, Республика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar