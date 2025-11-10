Курабек Караев стал 17-м Героем России из Дагестана

В Дагестане появился еще один Герой России. Об этом сообщил глава региона Сергей Меликов. Звание получил уроженец республики Курабек Караев — он стал уже 17-м дагестанцем, удостоенным этой награды за время спецоперации.

Караев — кадровый офицер, служит в армии с 2011 года. В зоне СВО он досрочно получил звания подполковника и затем полковника, многократно проявлял мужество и был награжден, включая два ордена Мужества.

Меликов поблагодарил родителей офицера и отметил, что республика гордится его заслугами.