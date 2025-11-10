В Москве выставлена на продажу самая крошечная комната в России
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Deek
Самая маленькая комната в России продаётся за 3,5 миллиона рублей. Как сообщает ТАСС, речь идёт о шестиметровом пространстве в московской пятикомнатной квартире, расположенной в кирпичном доме недалеко от станции метро «Павелецкая». Объявление демонстрирует, что комната уже обставлена и готова к проживанию.
За 700 тысяч рублей в Нижнем Новгороде можно приобрести комнату площадью 7,3 квадратных метра, которая является второй по размеру среди доступных вариантов. Эта комната входит в состав четырёхкомнатной квартиры, и её владельцы уверяют, что в ней был сделан косметический ремонт.
Замыкает тройку лидеров по доступности комната размером 8 квадратных метров в деревне Шпаньково Ленинградской области, предлагаемая за 630 тысяч рублей. Покупатель станет совладельцем части трёхкомнатной квартиры, где проживает пара. Следует быть готовым к тому, что комната потребует ремонта.
Ранее в Москве выставили на продажу самый дорогой пентхаус в России стоимостью 7 миллиардов рублей. Элитная квартира площадью 782 квадратных метра расположена в строящемся клубном доме «Обыденский №1» на Остоженке в центре столицы.
Больше новостей о жизни людей и социальных тенденциях — читайте в разделе «Общество» на Life.ru.