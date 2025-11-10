В Москве выставлена на продажу самая крошечная комната в России

Самая маленькая комната в России продаётся за 3,5 миллиона рублей. Как сообщает ТАСС, речь идёт о шестиметровом пространстве в московской пятикомнатной квартире, расположенной в кирпичном доме недалеко от станции метро «Павелецкая». Объявление демонстрирует, что комната уже обставлена и готова к проживанию.