Одна — в Испании, другая — в нищете и без памяти: Разлучённые в детстве сёстры нашли друг друга спустя 24 года

Разлучённые в детстве сёстры спустя 24 года смогли найти друг друга благодаря настойчивым поискам одной из них. Об этой трогательной истории сообщает телеграм-канал Baza.

В 2002 году трёхлетнюю Нину и пятилетнюю Наташу, чьих родителей лишили родительских прав, отправили в разные детские дома Нижегородской области. Спустя некоторое время Нину удочерила одинокая испанка и увезла в свою страну, приёмной матери при этом не сообщили о существовании второй дочери в семье. Правду о своём происхождении Нина случайно узнала через десять лет, обнаружив соответствующие документы, после чего начала активные поиски сестры.

Найти Наташу удалось лишь месяц назад через социальные сети и волонтёрские организации. Как выяснилось, она проживала в небольшом нижегородском селе в крайне тяжёлом положении: без документов, жилья и с серьёзными проблемами с памятью. Мошенники отняли у неё социальную квартиру, все денежные средства и личные документы. Наташа с трудом передвигается, почти утратила речевые способности и не помнит событий прошлого.

Девушки в детстве. Фото © Telegram / Baza

Девушки в настоящее время. Фото © Telegram / Baza

В настоящее время волонтёры помогают женщине восстановить утраченные документы, а сама она согласилась на госпитализацию. Первый разговор между сёстрами состоялся по видеосвязи из больничной палаты — Нина звонила из Испании. Во время этого эмоционального общения Наташе с огромным трудом, но всё же удалось вспомнить свою младшую сестру.

В Якутии разгорелся скандал, связанный с обвинениями местной жительницы в адрес сотрудников роддома. По её словам, 17 лет назад ей подменили умершего младенца. В 2008 году её ребёнок скончался через три дня после рождения, причиной смерти назвали дефицит железа и кальция. Спустя 17 лет, когда у её 5-летней дочери диагностировали генетическое заболевание, Лузина решила выяснить, не было ли у её первого ребёнка аналогичного недуга.