Воспитатель детсада в Иркутской области изувечил ребёнка на занятии физкультурой

В посёлке Молодёжный Иркутской области сотрудник детского сада, исполнявший обязанности учителя физкультуры, изувечил ребёнка во время занятия спортом. О вопиющем происшествии стало известно из блога межрегионального центра по правам детей.

Мужчина поднял малыша в воздух держа за шею. Инцидент не ограничился удушающим захватом — вслед за этим преподаватель протащил по комнате ребёнка за ухо.

Со слов матери несовершеннолетнего, её сын получил множественные повреждения головы, лица, шеи и ушных раковин. Она подчеркнула, что после официального обращения мужчина не был отстранён от работы, а администрация садика занималась его оправданием. Примечателен и тот факт, что представители учреждения сообщили родителям о случившемся лишь вечером, а не сразу после страшного инцидента.

Ситуацию взял на контроль межрегиональный центр по правам детей. На текущий момент следственными органами возбуждено уголовное дело, квалифицированное как неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего. Представители правоохранительных органов проводят необходимые проверочные мероприятия по факту произошедшего.

Ранее Life.ru писал, что в Новороссийске воспитательница детского сада с почётной грамотой от министерства образования ударила по лицу двухлетнюю девочку, которая отказывалась есть. Вместо терпения и профессионализма 63-летняя Ольга Сахарова применила силу: сначала схватила ребенка за волосы, а затем нанесла несколько ударов. Инцидент закончился для женщины увольнением и уголовным делом.