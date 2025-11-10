Звезду Marvel Раннера обвинили в домашнем насилии и шантаже

Актёр Джереми Реннер, известный по роли Соколиного глаза в киновселенной Marvel, оказался в центре громкой истории после заявлений режиссёра И Чжоу. Она утверждает, что артист якобы присылал ей интимные фотографии, проявлял агрессию и даже угрожал сообщить в миграционную службу, когда их отношения, по её словам, дали трещину. Об этом пишет Page Six.

Режиссёр также заявила, что Реннер добивался её расположения, обещал роман и помощь в карьере, однако эти обещания так и не были выполнены. Сам актёр категорически отрицает и романтическую связь, и предъявляемые претензии. Он назвал обвинения «абсолютно ложными и не соответствующими действительности».

Представители Реннера подчёркивают, что всё происходящее может быть попыткой давления, особенно на фоне слов режиссёра о готовности опубликовать «личные материалы», которые, как она утверждает, хранятся у неё. Его юристы, по данным западной прессы, готовятся к возможным разбирательствам.

