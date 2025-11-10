Россия и США
10 ноября, 09:36

Песков назвал Казахстан особым партнёром и ценным союзником России

Обложка © Life.ru

Казахстан является особым привилегированным партнёром России и играет важную роль для страны. Российская сторона ценит готовность Астаны помочь в урегулировании конфликта на Украине. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Казахстан — это особый, привилегированный партнёр нашей страны, очень важная для нас страна, государство», — сказал Песков в ходе брифинга.

По словам представителя Кремля, казахстанские представители неоднократно декларировали желание участвовать в дипломатическом процессе, что рассматривается Кремлём как положительный фактор для возможных переговоров.

Токаев заявил, что Россия всегда была и будет стратегическим партнёром Казахстана
Ранее стало известно, что 11–12 ноября Россию с государственным визитом посетит президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев по приглашению Владимира Путина. Во время переговоров лидеры планируют обсудить развитие российско-казахстанского стратегического партнёрства, включая политику, экономику и гуманитарные проекты, а также ключевые вопросы региональной и глобальной ситуации.

Милена Скрипальщикова
  • Новости
  • Дмитрий Песков
  • Казахстан
  • Мировая политика
  • Политика
