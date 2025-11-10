Химик счёл безопасным разбавленный спиртом бензин. Если, конечно, не употреблять его внутрь

Российским нефтепереработчикам разрешат сильнее разбавлять бензин спиртом — долю этанола планируют увеличить с 1,5% до 10%, чтобы нарастить объёмы топлива на внутреннем рынке на фоне дефицита. Life.ru попросил эксперта оценить, насколько такой бензин безопасен для автомобилей. Ответ оказался неожиданным.

Кандидат химических наук, доцент кафедры неорганической химии РТУ МИРЭА Андрей Дорохов заверил, что для машин новые пропорции абсолютно безопасны.

Если не пить спирт, который был в бензине, то это безопасно. Рисков никаких нет. Для двигателя и выхлопа спирт полностью безопасен — он просто сгорает до углекислого газа и воды. Это даже экологичнее, чем чистый бензин Андрей Дорохов доцент кафедры неорганической химии РТУ МИРЭА

Но у нововведения есть неожиданный бытовой побочный эффект. По словам химика, три литра такого топлива по спиртовому содержанию — это по сути «бутылка водки», только почти в два раза дешевле магазинной. Эксперт уверен, что появятся умельцы, которые попытаются извлекать спирт из бензина.

«Это нетрудно. Но в бензине много присадок — от такого пойла люди будут болеть и даже умирать», — предупреждает собеседник Life.ru.

Ранее Life.ru писал, что цены на бензин в России растут примерно на уровне инфляции. Вице-премьер Александр Новак объяснил, что стабильность цен невозможна, ведь топливо должно отражать рост стоимости других товаров и услуг.