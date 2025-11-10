Мантуров провёл встречу с президентом Казахстана Токаевым в Астане

Первый вице-премьер российского правительства Денис Мантуров провёл рабочую встречу с главой Казахстана Касым-Жомартом Токаевым. Об этом сообщается на официальном интернет-портале Правительства Российской Федерации.

В ходе беседы стороны обсудили ключевые аспекты многопланового сотрудничества между двумя странами, а также перспективы развития кооперационных связей. Президент Казахстана отметил активную и слаженную работу правительств, благодаря которой Россия сохраняет позицию одного из ведущих торгово-экономических партнёров республики. Токаев также подчеркнул лидирующую роль Российской Федерации по объёмам и темпам инвестирования в казахстанскую экономику.

Со своей стороны, Денис Мантуров выразил благодарность за тёплый приём и подтвердил готовность российской стороны к дальнейшему укреплению двустороннего взаимодействия по всем направлениям. Он добавил, что между странами уже создана прочная основа для реализации совместных проектов.

По завершении встречи глава Казахстана наградил российского вице-премьера орденом «Достык» («Дружба») первой степени за значительный вклад в социально-экономическое и культурное развитие, а также укрепление дружественных отношений между народами двух государств.

Ранее сообщалось, что 11–12 ноября состоится важный государственный визит президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в Россию по приглашению главы государства Владимира Путина. Ожидается, что в ходе переговоров лидеры двух стран уделят особое внимание укреплению российско-казахстанского стратегического партнёрства, охватывающего широкий спектр вопросов, от политики и экономики до гуманитарного сотрудничества. Кроме того, президенты обменяются мнениями по ключевым региональным и глобальным вызовам.