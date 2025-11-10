В 2026 году максимальный размер больничного вырастет почти до 7 тысяч рублей

В 2026 году максимальный размер больничного вырастет до 6827,4 рублей в сутки, а в последующие годы сумма увеличится ещё больше. Об этом в своём Telegram-канале сообщил Социальный фонд России.

«Работники на больничном смогут получать в день больше на сумму до 1,2 тысячи рублей. Рост максимально возможной суммы больничного предусмотрен проектом бюджета Социального фонда России на предстоящие три года», — говорится в сообщении.

В 2027 году предельный размер больничного составит 7860,27 рублей в сутки, а в 2028-м — 8489,04 рублей. Повышение связано с ростом предельной базы для начисления страховых взносов. Фонд уточнил, что получает данные о больничных напрямую от медучреждений и при необходимости запрашивает информацию у работодателей через систему «Социальный электронный документооборот». Россиян информируют обо всех этапах оформления через «Госуслуги». Также выяснилось, что больничный по основному месту работы не оплачивается, если заболевший продолжает трудиться по совместительству, даже дистанционно.

Ранее сообщалось, что максимальный размер ежедневного пособия по временной нетрудоспособности сейчас составляет около 5700 рублей. Эта сумма рассчитывается исходя из предельных баз для начисления страховых взносов за два предыдущих года: за 2023 год база составляла примерно 1,9 миллиона рублей, за 2024-й — около 2,2 миллиона рублей, а их сумма делится на 730 календарных дней.