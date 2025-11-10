Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
10 ноября, 09:56

Ресторану в Оренбурге грозит штраф за изображение хинкали вместо куполов храма

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Sidorov_Ruslan

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Sidorov_Ruslan

В Оренбурге на управляющего грузинским рестораном «Нино-Вано» подали в суд за рекламное изображение, где хинкали заменили купола храма. Дело будет рассматривать мировой судья Ленинского районного суда.

Как уточнили в пресс-службе судов, реклама содержала стилизованное изображение собора, похожего на Василия Блаженного, с хинкали вместо куполов. Судебное заседание назначено на 9 декабря и пройдёт по административной статье о нарушении законодательства о свободе вероисповедания. Заведению теперь грозит штраф до 200 тысяч рублей.

Суд в Москве заблокировал доступ к сайту с рекламой услуг киллеров
Суд в Москве заблокировал доступ к сайту с рекламой услуг киллеров

Ранее в Москве суд вынес приговор тиктокеру, глумившемуся над «блокадниками без бабл-ти». Студента привлекли к административной ответственности за нарушение законодательства о свободе совести, свободе вероисповедания и о религиозных объединениях в социальной сети.

Главные события России и мира здесь и сейчас — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

BannerImage
Наталья Демьянова
  • Новости
  • Общество
  • Оренбургская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar