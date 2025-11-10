Ресторану в Оренбурге грозит штраф за изображение хинкали вместо куполов храма

В Оренбурге на управляющего грузинским рестораном «Нино-Вано» подали в суд за рекламное изображение, где хинкали заменили купола храма. Дело будет рассматривать мировой судья Ленинского районного суда.

Как уточнили в пресс-службе судов, реклама содержала стилизованное изображение собора, похожего на Василия Блаженного, с хинкали вместо куполов. Судебное заседание назначено на 9 декабря и пройдёт по административной статье о нарушении законодательства о свободе вероисповедания. Заведению теперь грозит штраф до 200 тысяч рублей.

Ранее в Москве суд вынес приговор тиктокеру, глумившемуся над «блокадниками без бабл-ти». Студента привлекли к административной ответственности за нарушение законодательства о свободе совести, свободе вероисповедания и о религиозных объединениях в социальной сети.