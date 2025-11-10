Политолог раскрыл, почему Зеленский сам мог натравить детективов НАБУ на своих прихвостней

Антикоррупционные расследования против приближённых Владимира Зеленского могут быть инспирированы им самим для снятия с себя ответственности. Эту точку зрения в беседе с NEWS.ru представил политолог Юрий Светов.

Главе киевского режима нужны «козлы отпущения», на которых можно свалить вину за провалы. В качестве примера эксперт привёл отстранение бывшего главкома ВСУ Валерия Залужного после неудач на фронте.

«Сейчас разговоры идут об отставке [главкома ВСУ Александра] Сырского. А самое главное — вспомним, как Зеленский предал [украинского олигарха Игоря] Коломойского* — человека, который фактически сделал его президентом. Поэтому я совершенно не исключаю того, что это делает сам Зеленский», — сказал собеседник.

Светов добавил, что все силовые ведомства Украины подконтрольны Зеленскому, что позволяет ему организовывать такие кампании. Так, бизнесмен Тимур Миндич мог стать мишенью из-за проблем с финансами, а экс-министра энергетики Германа Галущенко могут сделать ответственным за энергетический кризис.

Ранее Life.ru рассказывал, что в случае отставки Александра Сырского основными кандидатами на пост главкома ВСУ будут начальник Генерального штаба Андрей Гнатов и бывший глава Генштаба Анатолий Баргилевич. Первого рекомендует лично Зеленский.

* Внесён Росфинмониторингом в реестр террористов и экстремистов.