Выяснилось, кого хотел убить Толкин во «Властелине колец»

Изначальный замысел Джона Рональда Руэла Толкина относительно финала «Властелина колец» предполагал гибель одного из ключевых персонажей. Об этом стало известно из архивных черновиков, проанализированных в рамках издания «Предательство Изенгарда».

Согласно сохранившимся рабочим материалам, созданным после описания визита Братства в Лориэн, писатель допускал возможность смерти хоббита по имени Перегрин Тук. Толкин прямо отмечал, что гибель трусоватого Пиппина в момент проявления им отваги выглядела бы логичным развитием событий. Хотя данный сюжетный ход не получил дальнейшего развития, его следы угадываются в опубликованном произведении.

Эпизод в главе «Черные Врата открываются», где Пиппин, уничтожив тролля, спасает жизнь бойцу Гондора Берегонду, завершается для хоббита тяжёлым ранением. Он погружается в беспамятство, а его последние мысли напоминают предсмертные. Этот критический момент в сюжете закономерно вызывал у аудитории предчувствие скорой смерти хоббита.

Тем не менее, в окончательной редакции Пиппина обнаруживает под поверженным троллем Гимли, и хоббит остаётся жив. В результате, более оптимистичная версия финала возобладала над первоначальным трагическим вариантом, позволив всем четырём хоббитам безопасно вернуться на родину.

