Министерство обороны Российской Федерации сообщило о продвижении российских войск на нескольких направлениях, в результате чего были освобождены новые населённые пункты в Донецкой Народной Республике (ДНР) и Запорожской области.

Согласно информации, предоставленной военным ведомством, подразделения Центральной группировки войск успешно освободили населенный пункт Гнатовка в ДНР. В оборонном ведомстве уточнили, что это стало результатом уничтожения окружённых формирований ВСУ в районе населённого пункта Красноармейск. Сообщается, что данную операцию провели бойцы 1435-го мотострелкового полка 2-й армии.

Одновременно с этим, подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника на Запорожском направлении. В результате этих действий были освобождены населённые пункты Новое и Сладкое Запорожской области.

Таким образом, Минобороны РФ отчиталось о взятии под контроль трёх населённых пунктов в зоне проведения специальной военной операции за последние отчётные периоды.

Ранее сообщалось о нанесении российскими Вооружёнными силами ракетного удара по дислокации украинского полка, специализирующегося на беспилотных системах, в Донецкой Народной Республике. Объектом атаки стал район концентрации личного состава, вооружения и военной техники 411-го отдельного полка беспилотных систем ВСУ в окрестностях Варваровки.