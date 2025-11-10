В ОАЭ российские туристы заразились герпесом в пятизвёздочном отеле. У отдыхающих появились язвочки во рту и горле, у детей — высокая температура. Об этом сообщает SHOT ПРОВЕРКА.

Российские туристы подхватили герпес в пятизвёздочном отеле ОАЭ. Фото © Telegram / SHOT ПРОВЕРКА

Симптомы вируса, зафиксированные в Movenpick Resort Al Marjan в Рас-эль-Хайме, включают жар, язвочки во рту и горле, сыпь на руках и зудящие волдыри. Местные медцентры назначали туристам антибиотики и симптоматическое лечение, а переболевшей семейной паре рекомендовали курс инъекций.

Как рассказали родители, их дети мало проводили времени в бассейне, а кто-то и вовсе не находился в общей детской зоне. Но эти предосторожности не помогли. Отмечается, что детская комната регулярно дезинфицировалась, а врачи советовали избегать длительного купания в море и попадания воды в нос и рот.

Ранее российские туристы получили тяжёлое пищевое отравление во время отдыха в четырёхзвёздочном отеле Meraki Resort в Египте. Проблемы со здоровьем у гостей начались на четвёртый день отпуска. Туристы отметили многочисленные нарушения санитарных норм в ресторане: фрукты и овощи подавались немытыми, рыбные блюда готовили на гриле всего около минуты, а остатки сырных нарезок со завтрака повторно подавались гостям во время обеда.