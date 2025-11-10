Юрист рассказал, какое наказание последует за справление нужды на улице

За справление нужды в публичном пространстве — во дворах, на улицах или проезжей части — россиян могут привлечь к ответственности. Правовые нюансы этого нарушения «Абзацу» растолковал юрист Михаил Салкин.

Эксперт уточнил, что обычно такое поведение расценивается как мелкое хулиганство. Санкции по этой статье предусматривают штраф до 1000 рублей или арест на 15 суток.

«Если свидетелями действия стали дети, у СК есть полномочия возбудить дело по статье 135 УК РФ о развратных действиях в отношении несовершеннолетнего. Если человека признают виновным, его могут посадить в тюрьму на срок от трёх до восьми лет», — отметил эксперт.

Ранее Life.ru сообщал, что владимирский пенсионер может получить до 15 лет тюремного срока за справление нужды в общественном месте. Это видели две маленькие девочки, рассказавшие, что он также устроил для них демонстрацию своих половых органов.