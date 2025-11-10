Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
10 ноября, 10:50

Россия обошла ВСУ по дронам на важнейших направлениях, заявил разработчик БПЛА

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Melnikov Dmitriy

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Melnikov Dmitriy

Российская армия на важных участках фронта добилась паритета, а в некоторых аспектах ВС РФ и вовсе превосходят ВСУ. К примеру, в области применения беспилотников российская армия имеет более продвинутые технологии, заявил разработчик БПЛА Алексей Чадаев в беседе с радио «Комсомольская правда».

Как пояснил эксперт, успех достигнут благодаря концентрации не просто большого количества дронов, а за счёт наличия обученных расчётов, которые грамотно их используют. Именно это Чадаев назвал ключевым фактором.

«На важных для руководства участках фронта мы достигли паритета. А где-то даже и преимущества — за счёт концентрации ресурсов. Причем не только самих беспилотников, но и хороших, обученных расчётов, которые умеют их грамотно применять», — приводит kp.ru слова специалиста.

Британское подразделение по борьбе с дронами отправили в Бельгию
Британское подразделение по борьбе с дронами отправили в Бельгию

Ранее в России предложили защитить объекты на территории нашей страны от налётов дронов с помощью аэростатов с сетками-ловушками. Эксперты считают, что это станет непреодолимым барьером для беспилотников ВСУ.

Больше новостей о специальной военной операции — читайте в разделе «СВО» на Life.ru.

BannerImage
Владимир Озеров
  • Новости
  • Украина
  • Специальная военная операция (СВО)
  • ВС РФ
  • ВСУ
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar