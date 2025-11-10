Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Регион
10 ноября, 10:24

Брянского туроператора будут судить за фото кибер-блохи

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / nampix

Брянский арбитражный суд будет разбирать дело о нарушении авторских прав на фотографию тульской кибер-блохи. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Компания «Управление Интеллектуальной Собственностью» подала иск против фирмы «Император-тур», обвиняя её в незаконном использовании изображения на своём сайте. Истец требует компенсацию в размере 30 тысяч рублей, утверждая, что «Император-тур» не имела права публиковать фотографию без разрешения правообладателя. Суд принял иск к рассмотрению.

В Туле весной 2016 года появился необычный арт-объект под названием «Укрощение блохи». Этот монумент, представляющий собой гигантскую стальную блоху высотой свыше 3,5 метров. Кибернетическое насекомое, получившее прозвище «блоха-киборг», украшено элементами оружия, гильзами и патронами, что придает ему устрашающий вид. В 2018 году владелец скульптуры объявил о планах по её демонтажу.
Ранее сообщалось, что в Оренбурге на управляющего грузинским рестораном «Нино-Вано» подали в суд за рекламное изображение, где хинкали заменили купола храма. Дело будет рассматривать мировой судья Ленинского районного суда.

