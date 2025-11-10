Планы Израиля и его западных союзников оказались под угрозой из-за российских Су-35

Планы России поставить Ирану 48 истребителей Су-35 и ракеты большой дальности Р-37М могут серьёзно повлиять на расстановку сил на Ближнем Востоке. Об этом сообщает журнал Military Watch Magazine (MWM).

«Появились предположения, что истребители могут поступить на вооружение в течение следующих шести месяцев», — отмечает издание.

По данным издания, приобретение 48 самолётов Су-35 позволит Ирану обновить примерно 15% своего устаревшего авиапарка. Особую роль может сыграть вооружение, в частности, ракета Р-37М, дав иранским Су-35 возможность поражать цели на значительном удалении от границ страны, что существенно повысит их боевые возможности.

Журнал также обращает внимание, что Израиль всё ещё сильно зависит от старых модификаций F-15 и F-16, а эксплуатация новейших F-35 идёт с постоянными техническими сбоями. Поэтому, по оценке MWM, появление Су-35 у Ирана станет «весьма значимым событием для баланса сил в воздухе между двумя странами».

Ранее Life.ru сообщал, что российско-иранский договор о всеобъемлющем стратегическом партнёрстве официально вступил в силу. Он рассчитан на 20 лет и имеет опцию автоматического продления. В его рамках Россия и Иран могут проводить совместные военные учения, разрабатывать отдельную платёжную инфраструктуру и противостоять санкционному давлению.