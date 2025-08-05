«Обречён на провал»: Эксперт объяснил, почему «иранский сценарий» США не сработает с РФ

США могут попытаться применить против России «иранский сценарий» с бомбардировкой ядерных объектов. Такое предположение высказал военный эксперт Юрий Кнутов, по мнению которого недавние удары по Ирану стали пробой новой стратегии принуждения к миру, которую Вашингтон и Лондон могут попытаться реализовать и в отношении РФ.

«Да, с Ираном это была отработка сценария. На Западе считают, что раз мы на Украине до сих пор не применили тактическое ядерное оружие, значит побоимся его применять даже в том случае, если ударят по нам», — заявил Кнутов в разговоре с URA.ru.

Собеседник агентства напомнил, что Штаты недавно разместили некоторое количество ядерных бомб на военных базах в Великобритании, а Лондон приобрёл американские самолёты, являющиеся носителями этого вооружения. Эти действия создают угрозу для Калининградской области. Именно в отношении этого региона Запад может применить «иранскую схему» — нанести удар тактическим ядерным оружием и выдвинуть ультиматум. Россия будет вынуждена ответить тактическим ядерным ударом по местам базирования британского ядерного арсенала.