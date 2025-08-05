«Обречён на провал»: Эксперт объяснил, почему «иранский сценарий» США не сработает с РФ
Эксперт Кнутов: США могут попробовать применить иранский сценарий против РФ
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США могут попытаться применить против России «иранский сценарий» с бомбардировкой ядерных объектов. Такое предположение высказал военный эксперт Юрий Кнутов, по мнению которого недавние удары по Ирану стали пробой новой стратегии принуждения к миру, которую Вашингтон и Лондон могут попытаться реализовать и в отношении РФ.
«Да, с Ираном это была отработка сценария. На Западе считают, что раз мы на Украине до сих пор не применили тактическое ядерное оружие, значит побоимся его применять даже в том случае, если ударят по нам», — заявил Кнутов в разговоре с URA.ru.
Собеседник агентства напомнил, что Штаты недавно разместили некоторое количество ядерных бомб на военных базах в Великобритании, а Лондон приобрёл американские самолёты, являющиеся носителями этого вооружения. Эти действия создают угрозу для Калининградской области. Именно в отношении этого региона Запад может применить «иранскую схему» — нанести удар тактическим ядерным оружием и выдвинуть ультиматум. Россия будет вынуждена ответить тактическим ядерным ударом по местам базирования британского ядерного арсенала.
Кнутов подчеркнул, что успешная операция против Ирана, после которой Тегеран согласился на переговоры, могла укрепить уверенность Запада в эффективности подобного подхода. Однако, по словам эксперта, в случае с Россией такая стратегия обречена на провал из-за принципиально иного уровня ядерного потенциала. Он добавил, что предстоящие переговоры президента РФ Владимира Путина с американским спецпосланником Стивом Уиткоффом могут прояснить реальные намерения сторон.
Напомним, что 22 июня ВВС Штатов нанесли удары по ядерным объектам Ирана в Фордо, Натанзе и Исфахане. Точный ущерб от атаки оценить сложно — заявления сторон противоречивы. Американский лидер утверждает, что цели были полностью уничтожены, и угрожает Тегерану повторными атаками, если иранцы станут строить новые ядерные объекты.
Недавно президент США Дональд Трамп принял близко к сердцу перепалку в соцсетях с зампредом Совбеза РФ Дмитрием Медведевым и объявил, что перенаправил американские субмарины с ядерным оружие в некие «соответствующие регионы». Заявление вполне может оказаться блефом в стиле 47-го главы Штатов: подводные лодки и так должны были находиться на боевом дежурстве.