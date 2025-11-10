Экономист объяснила, как обезопасить сделку с недвижимостью, чтобы не лишиться жилья и денег

Небрежность при покупке недвижимости может привести к катастрофе — покупатель рискует лишиться и жилья, и средств. Доктор экономических наук Надежда Капустина в интервью РИА «ФедералПресс» привела рекомендации, как минимизировать эти риски.

«Наиболее распространённым основанием для расторжения договоров становится ссылка на недееспособность или ограниченную дееспособность продавца на момент совершения сделки, что требует от покупателей максимально ответственного подхода к проверке правоспособности контрагента и документальному оформлению всех этапов взаимодействия», — отметила экономист.

Капустина настаивает на нотариальном удостоверении сделки, поскольку нотариус проверяет дееспособность сторон и добровольность их волеизъявления. Дополнительными страховками являются видеофиксация процесса подписания, уведомление родственников продавца и оформление предварительного договора. Все денежные расчёты должны проходить только в безналичной форме через банковские ячейки или счета.

Ранее Life.ru рассказывал, как пенсионерка из Санкт-Петербурга отдала мошенникам свою квартиру за 18 миллионов рублей и накинула им ещё три миллиона сверху. У аферистов ушло четыре месяца, но они всё же добились своего.