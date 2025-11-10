Командир спецподразделения «Ахмат» генерал-лейтенант Апти Алаудинов заявил, что его подразделение никогда не пряталось за другими силами в зоне СВО и с самого начала выполняло все боевые задачи на передовой. Об этом он сообщил в видеобращении в своём Telegram-канале.

Алаудинов заявил, что бойцы «Ахмата» всегда были на первой линии СВО. Видео © Telegram / Апти Алаудинов «АХМАТ»

«Мы всегда находились на первой линии. Если мы тиктокеры, непонятно, почему он тратит на нас столько ресурсов», — подчеркнул Алаудинов.

По словам генерала, бойцы «Ахмата» за время спецоперации заняли множество населённых пунктов, участвовали в отражении украинского контрнаступления и помогли изгнать ВСУ из Курской области. Алаудинов отметил, что противник регулярно пытается очернить подразделение, но это лишь доказывает его эффективность.

Ранее Алаудинов заявил, что внутри России есть люди, пытающиеся посеять разобщение в обществе. Он подчеркнул, что подобные действия направлены на подрыв межнационального и межрелигиозного единства страны. Алаудинов также призвал тех, кто занимается подобной деятельностью, приехать в зону СВО и показать свой «героизм» на деле.