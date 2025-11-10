Россия и США
10 ноября, 10:58

Алаудинов заявил, что бойцы «Ахмата» всегда были на первой линии СВО

Командир спецподразделения «Ахмат» генерал-лейтенант Апти Алаудинов заявил, что его подразделение никогда не пряталось за другими силами в зоне СВО и с самого начала выполняло все боевые задачи на передовой. Об этом он сообщил в видеобращении в своём Telegram-канале.

Алаудинов заявил, что бойцы «Ахмата» всегда были на первой линии СВО. Видео © Telegram / Апти Алаудинов «АХМАТ»

«Мы всегда находились на первой линии. Если мы тиктокеры, непонятно, почему он тратит на нас столько ресурсов», — подчеркнул Алаудинов.

По словам генерала, бойцы «Ахмата» за время спецоперации заняли множество населённых пунктов, участвовали в отражении украинского контрнаступления и помогли изгнать ВСУ из Курской области. Алаудинов отметил, что противник регулярно пытается очернить подразделение, но это лишь доказывает его эффективность.

Генерал-лейтенант Алаудинов заявил, что его критикуют только враги России
Генерал-лейтенант Алаудинов заявил, что его критикуют только враги России

Ранее Алаудинов заявил, что внутри России есть люди, пытающиеся посеять разобщение в обществе. Он подчеркнул, что подобные действия направлены на подрыв межнационального и межрелигиозного единства страны. Алаудинов также призвал тех, кто занимается подобной деятельностью, приехать в зону СВО и показать свой «героизм» на деле.

Милена Скрипальщикова
