«В любой момент могут снять с роли»: Звезда «Этерны» рассказал о трудностях на съёмках

Восходящая звезда российского кино Иван Трушин, прославившийся ролью в сериале «Этерна», отмечает 10 ноября свой 23-й день рождения. В эксклюзивном интервью «Вечерней Москве» актёр поделился историей своего успеха и переживаниями на съёмочной площадке.

По словам Трушина, его карьера строилась на случайностях: он оказывался в проектах, «запрыгивая в последний вагон». С «Этерной» же произошла почти мистическая история — он заранее закрыл сессию, предчувствуя съёмки, которые потом совпали с датами экзаменов. По его словам, съёмки давались очень тяжело, поскольку приходилось понимать и привыкать к законам, по которым работает мир в «Этерне».

«Было очень сложно, потому что это другой мир, законы, другая жизнь. Приходилось быстро перестраиваться, не было времени на «раскачку». Внутренне всё равно волновался ужасно, думал, что меня в любой момент могут снять с роли, сказав: «Мы меняем артиста, давайте другого», — признался артист.

Трушин добавил, что на четвёртой смене ему удалось «поймать персонажа», ощутить его характер и привычные для него действия. Он осознал, что герой ему подходит, а перевоплощение стало даваться несколько проще.

