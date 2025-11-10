Россия и США
10 ноября, 11:20

Ватерполист Холод признался, почему сменил сборную России на Черногорию

Обложка © ТАСС / Егор Алеев

Бывший игрок российской ватерпольной сборной Дмитрий Холод перешёл в черногорскую команду из-за невозможности участвовать в международных турнирах под флагом России. Об этом спортсмен рассказал в интервью YouTube-каналу Novosёlov.

«Я не мог участвовать в международных соревнованиях. А без этого теряется каждое лето, ты теряешь большой турнир, чемпионат Европы, чемпионат мира. А я всё так же мечтаю попасть на Олимпиаду. Что сейчас, к сожалению, невозможно было бы», — заявил Холод.

Ватерполист, выступающий за клуб Jadran Herceg Novi, официально сменил гражданство летом 2024 года. В составе сборной Черногории он уже принял участие в ЧМ в Сингапуре, где команда заняла шестое место.

Ранее сообщалось, что Россия планирует провести собственную Олимпиаду в 2026 году для спортсменов, не допущенных к участию в Играх в Италии. Это решение стало актуальным после того, как Международная федерация лыжного спорта и сноуборда исключила российских атлетов из числа участников Олимпиады-2026.

Мария Любицкая
