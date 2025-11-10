Экс-замминистра образования Дагестана обвинили в получении взяток на 60 млн рублей

Следственный комитет Дагестана закончил расследование дела против бывшего заместителя главы Минобрнауки республики. Ему инкриминируется получение взяток на сумму свыше 60 миллионов рублей, полученных за лоббирование государственных контрактов. Информация предоставлена пресс-службой ведомства.

По данным следствия, на протяжении десяти лет, с 2013 по 2023 год, бывший заместитель министра регулярно получал незаконное вознаграждение от представителя одной из коммерческих организаций. Общая сумма полученных им средств составила 60 миллионов рублей. Эти деньги были выплачены за его содействие в заключении 15 государственных контрактов, связанных с ремонтно-строительными работами в образовательных учреждениях, находящихся в ведении министерства. Общая стоимость этих контрактов превысила 160 миллионов рублей.

Кроме того, следствие установило факт получения обвиняемым в 2012 году 400 тысяч рублей от представителя другой коммерческой структуры. Эта сумма была получена за аналогичную помощь в заключении контракта на строительство одной из школ, также подведомственных министерству. Бывшему замминистра предъявлены обвинения в совершении преступлений, предусмотренных статьями Уголовного кодекса РФ, касающимися получения взяток в крупном и особо крупном размерах.

Предварительное следствие по данному уголовному делу завершено, и материалы переданы прокурору для утверждения обвинительного заключения.

Ранее сообщалось, что экс-замначальника тыла Росгвардии получил девять лет колонии за взятку в 140 миллионов рублей. Также ему запретили занимать руководящие должности на госслужбе или в органах местного самоуправления в течение пяти лет.