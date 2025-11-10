Житель Орска умер, пытаясь доказать, что он жив

В Орске мужчина скончался, пытаясь доказать, что он жив, несмотря на ошибочную запись о его смерти. Эту необычную историю сообщили в пресс-службе Октябрьского городского суда.

Согласно официальной информации, в апреле текущего года во дворе одного из домов Орска был обнаружен труп неизвестного мужчины, внешне ведущего асоциальный образ жизни. Находившиеся поблизости граждане опознали в покойном своего знакомого, после чего эти сведения были переданы полицейским, а отдел ЗАГСа на их основании составил актовую запись о смерти. Однако спустя месяц признанный умершим мужчина лично явился в отделение полиции для регистрации, поскольку состоял под административным надзором. Правоохранители разыскали его сестру, которая однозначно опознала в нём своего брата.

В конце октября, так и не успев исправить документальную ошибку, мужчина действительно скончался. Перед его родственниками возникла непреодолимая проблема с организацией похорон, поскольку согласно официальным документам он считался умершим ещё с апреля, и у сотрудников ЗАГСа отсутствовали правовые основания для оформления нового свидетельства о смерти с актуальной датой.

Эти обстоятельства вынудили родственников обратиться в суд с иском об аннулировании первоначальной актовой записи. Суд полностью удовлетворил требования заявителей, а учитывая исключительность ситуации и необходимость скорейшего захоронения, решение было приведено к немедленному исполнению.

Не менее поразительная история произошла в Омске: местный скульптор, чья смерть была официально подтверждена учреждением культуры, внезапно «воскрес» в комментариях под собственным некрологом. Сообщение о кончине 74-летнего мастера, известного работами, такими как памятник Алексею Либерову и монумент «Лётчик и техник», вызвало настоящий шок в культурных кругах. Но вечером того же дня сам «усопший» дал о себе знать в онлайн-обсуждении.