Лукашенко анонсировал переговоры с делегацией США

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в ближайшее время Минск проведёт переговоры с делегацией Соединённых Штатов. Об этом он рассказал в ходе совещания, обсуждалась ситуация с литовскими фурами на белорусской территории из-за закрытия Вильнюсом границы.

«Обо всём остальном мы ещё поговорим в ближайшее время на переговорах с делегацией Соединённых Штатов Америки. Чувствую, что без них тут не обошлось», — сказал Лукашенко.

Минск не испытывает зависимости от приграничных поставок, а через Литву теперь перевозят только товары, крайне необходимые самим литовцам и полякам. Он также добавил, что Литве придётся «серьёзно разбираться» с партнёрами из Казахстана, России и Китая, поскольку такое поведение недопустимо в международных отношениях.

Ранее сообщалось, что Александр Лукашенко вновь возвращается к своей привычной внешнеполитической стратегии — стремлению выстраивать отношения не только с Россией, но и с другими странами. Текущая международная обстановка открывает для белорусского лидера новые возможности для манёвра на внешней арене.