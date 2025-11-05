В России объяснили, для чего Лукашенко углубляет связи с США

Президент Белоруссии Александр Лукашенко возвращается к своей традиционной модели внешнеполитического поведения, стремясь найти дополнительные опоры помимо отношений с Россией, обратил внимание политолог Евгений Минченко. По мнению эксперта, текущая международная ситуация предоставляет политику такие возможности.

«На протяжении всего своего правления Лукашенко пытался найти дополнительные опоры во внешней политике, помимо России. Сейчас такая возможность вновь появилась», — отметил собеседник «Ленты.ру».

В свою очередь американист Павел Дубравский подчеркнул, что Вашингтон рассматривает Минск прежде всего как потенциальный канал для урегулирования конфликта на Украине и инструмент в диалоге с Москвой. Данная позиция, по его оценке, представляет собой «мягкий намёк» о возможности возобновления американских интересов на постсоветском пространстве.

Кроме того, доцент СПбГУ Артём Барынкин указал на значительную роль Лукашенко в решении гуманитарных вопросов и организации дипломатического диалога между конфликтующими сторонами. Сохранение данной динамики, как полагает эксперт, способно не только укрепить международные позиции Белоруссии, но и создать предпосылки для нормализации её отношений с США.

Напомним, ранее Александр Лукашенко заявил о непричастности республики к ухудшению отношений с западными странами, подчеркнув готовность Минска к диалогу на равных. Политик отметил, что протянутая Западу рука является жестом не просящего, а партнёра, обладающего собственным достоинством.