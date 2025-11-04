США разрешили финоперации с самолётами, якобы связанными с Лукашенко
Обложка © Life.ru.
США разрешили финансовые операции с тремя самолётами, ранее попавшими под санкции. Американские власти считают эти борты якобы были связаны с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Об этом говорится в документе Управления по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США.
В документе прописано, что разрешение распространяется исключительно на воздушные суда с бортовыми номерами EW-001PA, EW-001PB и EW-001PH. Оно разрешает их использование Лукашенко или иностранной компанией Slavkali (ООО), но при этом не касается разблокировки других активов и не отменяет действующие санкции в отношении Белоруссии.
Ранее сообщалось, что США сняли санкции с белорусской авиакомпании Belavia. В ответ Лукашенко освободил 52 заключённых, в числе которых были оппозиционные деятели, участники протестов и иностранные граждане.
