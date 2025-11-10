Слинги для младенцев: Психолог раскритиковала метод успокаивания детей от «бати года» блогера Кривцова

Детский психолог Дарья Дугенцова прокомментировала Life.ru обсуждаемый в Сети метод воспитания, который использует блогер Семён Кривцов. Речь идёт об укачивании в слинге детей, которые уже вышли из младенческого возраста, с целью их успокоения. Эксперт подчеркнула, что слинг разработан для самых маленьких и использование его для детей постарше может негативно сказаться на их психологическом развитии.

Метод, связанный с укладыванием и укачиванием, создаёт ситуации, в которых ребёнок снова оказывается в роли объекта заботы, почти как ребёнок. Это может ущемлять его чувства зрелости и самоуважения. С одной стороны, такой подход может нравиться, а с другой — вызывать нежелание сепарироваться, например. Дарья Дугенцова Детский психолог

Блогер Семён Кривцов укачивает взрослых детей в слинге. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / semen_krivtsov

Кроме того, существует риск смешения ролей и восприятия чрезмерной близости как нормы. Психолог также добавила, что физический контакт в подобных ситуациях должен быть очень аккуратно выстроен. В особенности это касается случаев, когда речь идёт о близости между родителем и ребёнком противоположного пола.

«В будущем это может привести к тому, что он будет воспринимать близость к другим людям как нечто естественное, а это, в свою очередь, может стать уязвимостью, если кто-то воспользуется этим», — резюмировала специалист.

Ранее женщинам, которые не могут отпустить контроль над детьми и супругом, дали важные рекомендации. Необходимо по утрам практиковать дыхание по схеме 4-7-8, а также делегировать обязанности по правилу 70/30. В крайних случаях помочь может только квалифицированный психолог.