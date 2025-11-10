Россия и США
Бывший вагнеровец рассказал о смертельной опасности в парикмахерской в Сирии

Обложка © Freepik / senivpetro

Экс-боец ЧВК «Вагнер», воевавший под позывным Бармалей, рассказал о смертельной опасности в Сирии во время похода к парикмахеру. Об этом он рассказал в социальных сетях.

По словам экс-вагнеровца, он отправился к цирюльнику после того, как его перевели из штурмовиков в отряд управления беспилотниками.

«В конце процесса [парикмахер] берёт (...) опасную бритву для окантовки шеи, и начинает подбривать мне шею у горла. И только в этот момент я понял, что цирюльник может быть «игилдосом»*», — рассказал он.

Бармалей рассказал, что, осознав критичность своего положения, мгновенно снял пистолет с предохранителя, готовясь открыть огонь по парикмахеру. Он был полон решимости ликвидировать мастера, если тот начнёт странно действовать. После этого случая экс-боец полностью отказался от услуг местных барбершопов.

Ранее в Челябинске 37-летний бездомный 16 раз пырнул ножом 11-летнего подростка на улице. Следователи квалифицировали действия бомжа как покушение на убийство малолетнего из хулиганских побуждений.

* Запрещённая в России террористическая организация.

