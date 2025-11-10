Мигранта подняли с места за шкирку после отказа встать во время гимна России

На турнире ММА в России мигранта подняли с места после того, как он не вставал во время исполнения гимна страны. Об этом сообщил Telegram-канал «Абзац».

На турнире ММА в России мигранта заставили встать во время гимна страны. Видео © Telegram / Абзац

На видео видно, что мужчина продолжал сидеть и смотреть в экран смартфона, в то время как остальные зрители вставали во время гимна. Несколько мужчин заметили это и решили «проучить» иностранца: один из них подошёл к нему, схватил за капюшон и заставил подняться, при этом что-то говоря, но слова на записи не слышны.

Ранее в Краснодаре полиция начала проверку после того, как женщина сорвала гирлянду с российскими флагами и выбросила её в мусорное ведро на улице Ратной славы. По итогам проверки будет принято процессуальное решение, а действия гражданки получат соответствующую правовую оценку.