10 ноября, 12:07
4790

Мигранта подняли с места за шкирку после отказа встать во время гимна России

На турнире ММА в России мигранта заставили встать во время гимна страны. Обложка © Telegram / Абзац

На турнире ММА в России мигранта подняли с места после того, как он не вставал во время исполнения гимна страны. Об этом сообщил Telegram-канал «Абзац».

На турнире ММА в России мигранта заставили встать во время гимна страны. Видео © Telegram / Абзац

На видео видно, что мужчина продолжал сидеть и смотреть в экран смартфона, в то время как остальные зрители вставали во время гимна. Несколько мужчин заметили это и решили «проучить» иностранца: один из них подошёл к нему, схватил за капюшон и заставил подняться, при этом что-то говоря, но слова на записи не слышны.

Вырвали кресты, сорвали флаги: На могилах павших на СВО воинов поглумились вандалы
Ранее в Краснодаре полиция начала проверку после того, как женщина сорвала гирлянду с российскими флагами и выбросила её в мусорное ведро на улице Ратной славы. По итогам проверки будет принято процессуальное решение, а действия гражданки получат соответствующую правовую оценку.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

Милена Скрипальщикова
