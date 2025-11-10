Памятник легендарным братьям-миномётчикам Шумовым открыли в Тыве

В столице Республики Тыва городе Кызыле состоялась торжественная церемония открытия памятника легендарным братьям Шумовым — героям Великой Отечественной войны. Монумент был установлен Российским военно-историческим обществом в микрорайоне «Южный» при участии высоких государственных лиц и потомков прославленной семьи.

На мероприятии присутствовали потомки миномётного расчёта Михаил и Андрей Шумовы, ветераны войны, а также другие высокопоставленные чиновники. Автором монумента выступил известный российский скульптор Виталий Шанов, создавший многофигурную композицию на гранитном пьедестале, где запечатлены шестеро братьев Шумовых, ведущих огонь из 120-миллиметрового миномёта.

«Работаем, братья!», – так, наверное, говорили друг другу братья Шумовы перед боем», — написал помощник президента Российской Федерации Владимир Мединский в своём телеграм-канале.

Он также сообщил, что, по оценкам, только под Ленинградом расчёт уничтожил около 400 солдат противника.

Миномётный расчёт братьев Шумовых стал легендой Ленинградского и Волховского фронтов, продемонстрировав рекордную скорострельность и высочайшую точность. Несмотря на многократные ранения, братья возвращались к орудию после перевязок. Их подвиг был увековечен в артиллерийских энциклопедиях, а поэт Сергеем Прокофьевым посвятил им поэму «Россия». Первый миномёт братьев хранится в Военно-историческом музее артиллерии в Санкт-Петербурге.

Из шести братьев Шумовых трое — Семён, Василий и Иван — пали на полях сражений. Александр, Лука и Авксентий вернулись в Туву, где Лука работал в колхозе, Авксентий — плотником, а Александр после фронтового ранения трудился в типографии Кызыла и скончался в 2015 году в возрасте 101 года.

Ранее сообщалось об открытии мемориала в городе Волноваха Донецкой Народной Республики, посвящённого Герою России и ДНР Владимиру Жоге. В рамках церемонии возложения цветов к установленному памятнику присутствовали: первый заместитель руководителя администрации президента Российской Федерации Сергей Кириенко, полномочный представитель президента РФ и в Уральском федеральном округе Артём Жога и глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.