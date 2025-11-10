McDonald's зарегистрировал в Роспатенте новые товарные знаки

Американская сеть McDonald's сумела добиться регистрации двух своих товарных знаков в России. Как следует из данных Роспатента, речь идёт о названиях «Биг тейсти», «Квотер паундер», «Роял чизбургер», McFresh, McFlurry, Big Mac и «МакДоставка».

Все регистрации были поданы из США в декабре 2024 года. Срок действия российских товарных знаков истекает в декабре 2034 года.

Ранее сообщалось, что американская сеть магазинов 7-Eleven может начать работу в России уже в 2026 году. Компания из Техаса зарегистрировала восемь товарных знаков, включая фирменный логотип, дизайн бумажных пакетов и характерные полоски, которые используются в оформлении магазинов сети.