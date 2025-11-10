Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
10 ноября, 12:04

McDonald's зарегистрировал в Роспатенте новые товарные знаки

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / piyaphun phunyammalee

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / piyaphun phunyammalee

Американская сеть McDonald's сумела добиться регистрации двух своих товарных знаков в России. Как следует из данных Роспатента, речь идёт о названиях «Биг тейсти», «Квотер паундер», «Роял чизбургер», McFresh, McFlurry, Big Mac и «МакДоставка».

Все регистрации были поданы из США в декабре 2024 года. Срок действия российских товарных знаков истекает в декабре 2034 года.

Силуанов сравнил бургеры из «Вкусно – и точка» и McDonald’s и рассказал, какой вкуснее
Силуанов сравнил бургеры из «Вкусно – и точка» и McDonald’s и рассказал, какой вкуснее

Ранее сообщалось, что американская сеть магазинов 7-Eleven может начать работу в России уже в 2026 году. Компания из Техаса зарегистрировала восемь товарных знаков, включая фирменный логотип, дизайн бумажных пакетов и характерные полоски, которые используются в оформлении магазинов сети.

Больше новостей о финансах, рынках и бизнесе — читайте в разделе «Экономика» на Life.ru.

BannerImage
Наталья Демьянова
  • Новости
  • Новости экономики
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar