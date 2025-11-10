Экс-жене боксёра Бивола Екатерине грозит штраф 40 тыс. за оскорбление спортсмена

Бывшую жену российского боксера Дмитрия Бивола привлекают к ответственности за публикации в Telegram, в которых она назвала экс-супруга «лохом». Ей грозит штраф до 40 тысяч рублей. Об этом сообщил Mash на Мойке.

«Я публиковала материалы о нашем семейном конфликте, освещала ситуацию и привлекала внимание общественности, ведь бывший муж хотел забрать детей. Свою вину я не признала ни по одному эпизоду», — рассказала Екатерина.

По данным суда, девушку привлекают по статье «Оскорбление в публичном выступлении» по восьми эпизодам. Екатерина подчеркнула, что констатировала факт, а не оскорбляла Бивола, однако за отказ признать вину ей грозит максимальный штраф. Она заявила, что готова выплатить сумму для «сохранения уважения к себе».

Ранее сообщалось, что Екатерина Бивол может столкнуться с уголовными последствиями в Казахстане и Киргизии после публикаций в соцсетях, где она использовала оскорбительные выражения в адрес представителей этих народов. Бывшей супруге боксера могут предъявить обвинения по статьям о разжигании национальной и религиозной розни. В Казахстане за такие действия предусмотрено наказание до семи лет лишения свободы.