Грозит до 7 лет тюрьмы: В Киргизии объявили в розыск экс-жену боксёра Бивола

Правоохранительные органы Киргизии начали уголовное преследование Екатерины Бивол, экс-супруги российского боксёра Дмитрия Бивола. Ей инкриминируется разжигание межнациональной вражды (статья 330 УК КР) из-за её оскорбительных высказываний в адрес казахов и киргизов, передаёт 24.KG.

Обвинение предъявлено заочно, Екатерина объявлена в розыск и заключена под стражу. Поводом послужило видео с нецензурными выражениями, распространенное в Сети. После этого инцидента ряд адвокатов обратился в соответствующие органы с требованием привлечь её к ответственности.

За совершение преступления по статье 330 УК Киргизии предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до семи лет.

Ранее первый вице-губернатор Красноярского края Сергей Пономаренко в подкасте «Амбассадор Сибири» во «ВКонтакте» назвал сибиряков «одичавшими хохлами». По словам чиновника, он цитировал бывшего губернатора региона Александра Усса, рассуждая о том, кого можно считать настоящим красноярцем. Пономаренко также отметил, что Красноярский край — многонациональный регион, где проживают представители 169 народов.