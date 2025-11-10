В День народного единства президент России Владимир Путин лично вручил государственные награды разработчикам новейших стратегических систем вооружения — крылатой ракеты «Буревестник» и подводного аппарата «Посейдон». Как пояснил военный обозреватель «Царьграда» Влад Шлепченко, значение этих комплексов становится понятным лишь в контексте глобального противостояния.

Эксперт связывает появление российского оружия с возрождением США их программы «Звёздных войн». Её современным воплощением должна стать система ПРО «Золотой купол», разработка которой была завершена в сентябре. По мнению Шлепченко, цель «Золотого купола» — не сдерживание небольших стран, а серьёзное ослабление потенциала ответного удара таких ядерных держав, как Россия и Китай.

«Если США могут в разы снизить силу русского или китайского ракетно-ядерного ответа, то Вашингтон будет чувствовать себя намного увереннее и активнее эскалировать ситуацию в любом отдельном столкновении», — объяснил он.